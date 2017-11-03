«Югра» проиграла «ЦСКА», счет 0:5
Опубликовано: 3 ноября 2017, 9:19 | Служба новостей "ЮграPRO"
«Югра» на домашнем льду принимала ЦСКА.
К нам в гости вновь пожаловали биатлонисты. На этот раз символическим вбрасыванием матч открыл старший тренер сборной России по биатлону, четырёхкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира Рикко Гросс.
Уже на шестой минуте встречи гости льда открыли счет, причем, находясь в численном меньшинстве. Во втором периоде москвичи трижды сумели огорчить нашего вратаря Александра Шарыченкова. Дублем отличился Сергей Шумаков. Позже по голу добавили Грег Скотт и Джефф Плэтт. В третьем периоде югорчане заменили вратаря. Место Александра Шарыченкова занял Илья Проскуряков. Но и он пропустил одну шайбу. На пять пропущенных шайб наши хоккеисты ответить не смогли — 0:5.
Следующий домашний матч состоится сегодня. Нашим соперником станет «Слован», сообщает пресс-служба ХК «Югра».
Рубрики: Общество, Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: Рикко Гросс, ХМАО, Хоккейный клуб «Югра», ЦСКА, Югра.
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