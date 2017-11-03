Машина в хлам! На трассе в Югре автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, пострадали 2 человека

За сутки в Югре зарегистрировано пять дорожных аварий, в которых шесть человек получили различные травмы, в том числе один ребенок.

Ночью в Октябрьском районе на 159 км автодороги «Югра» 29-летний водитель «ВАЗа», двигаясь из Ханты-Мансийска в сторону пос. Талинка, на затяжном повороте не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля получили травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.