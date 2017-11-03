Два 60-летних рыбака из Югры могут отправиться за решетку на 3 года за вылов двух осетров

Полицейские отдела МВД РФ по по Березовскому району задержали двух рыбаков 1956 и 1957 года рождения, добывших по одному Сибирскому Осетру. Своими противоправными действиями жители Березовского района нанесли ущерб водным биологическим ресурсам страны на сумму 20 000 рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по Югре.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.258.1 УК РФ «Незаконные добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.