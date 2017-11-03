Два 60-летних рыбака из Югры могут отправиться за решетку на 3 года за вылов двух осетров
Опубликовано: 3 ноября 2017, 8:58 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полицейские отдела МВД РФ по по Березовскому району задержали двух рыбаков 1956 и 1957 года рождения, добывших по одному Сибирскому Осетру. Своими противоправными действиями жители Березовского района нанесли ущерб водным биологическим ресурсам страны на сумму 20 000 рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по Югре.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.258.1 УК РФ «Незаконные добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Рубрики: Березовский район, Происшествия. Метки: ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 3 ноября 2017, 9:31
За сутки в Югре зарегистрировано пять дорожных аварий, в которых шесть человек получили различные травмы, в том числе один ребенок. Ночью в Октябрьском районе на 159 км автодороги «Югра» 29-летний водитель «ВАЗа», двигаясь из Ханты-Мансийска в ... Читать полностью >>
Опубликовано 3 ноября 2017, 9:19
«Югра» на домашнем льду принимала ЦСКА. К нам в гости вновь пожаловали биатлонисты. На этот раз символическим вбрасыванием матч открыл старший тренер сборной России по биатлону, четырёхкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира Рикко Гросс. Уже на ... Читать полностью >>
Опубликовано 2 ноября 2017, 17:34
Глава города Нижневартовска Василий Тихонов на рабочем совещании руководителей образовательных учреждений представил нового директора департамента образования администрации города Эдмонда Игошина. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Решение принято в связи с новыми задачами, которые ставятся перед ... Читать полностью >>