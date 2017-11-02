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В Югре разыскивают пропавшую девочку, она могла уехать на попутке в другой город

Опубликовано: 2 ноября 2017, 10:25 | Служба новостей "ЮграPRO"

Следственный комитет устанавливает местонахождение 14-летней жительницы города Радужный Ангелины Круду, которая с 29 октября 2017 года не сообщает о своем местонахождении и не выходит на связь с родными. По данным следствия, девочка уехала на попутном автомобиле в город Сургут.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы русые по плечи.

Была одета: в короткую черную куртку, сапоги черные на каблуке, джинсы темные, черная шапка, черный шарф.

Если вам известно местонахождение Ангелины Круду или обстоятельства ее ухода из дома, просим сообщить об этом в следственный отдел по городу Радужный, расположенный по адресу город Радужный, 6 мкр., д. 21, телефоны: 8(34668) 3-40-30, 2-42-96, круглосуточная дежурная служба следственного управления: 8-950-502-74-52, дежурная часть ОМВД России по г. Радужный: 8 (34668) 49-707, 49-808.

Также вы можете направить сообщение через группы следственного управления в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Конфиденциальность гарантируется.

Рубрики: Общество, Радужный. Метки: , , , .


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