В Югре назначен новый директор департамента образования
Опубликовано: 2 ноября 2017, 17:34 | Служба новостей "ЮграPRO"
Глава города Нижневартовска Василий Тихонов на рабочем совещании руководителей образовательных учреждений представил нового директора департамента образования администрации города Эдмонда Игошина. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Решение принято в связи с новыми задачами, которые ставятся перед всей системой образования города.
«У Нижневартовска сильный педагогический коллектив, которому под силу добиться результативности. Уверен, что вместе мы сможем достичь больших результатов и сделать так, чтобы наши школьники на олимпиадах, ЕГЭ и других интеллектуальных испытаниях демонстрировали лучшие показатели в округе. Для этого необходимо менять подход к работе, искать новые способы совершенствования деятельности», — нацелил руководителей Василий Тихонов.
Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: Василий Тихонов, ХМАО, Югра.
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