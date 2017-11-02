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В праздничные дни на дорогах ХМАО ограничат движение

Опубликовано: 2 ноября 2017, 17:06 | Служба новостей "ЮграPRO"

В связи с празднованием Дня народного единства планируется временное ограничение движения автотранспорта 4 ноября в четырех муниципальных образованиях округа (Когалым, Мегион, Нижневартовский и Октябрьский районы):

Так в Когалыме с 10:30 до 14:30 перекроют дорогу движения по улице Мира от перекрестка ул.Ст. Повха-Мира до перекрестка ул. Мира-Молодежная. В Мегионе с 11:45 до 12:30 водители не смогут проехать от администрации по ул. Нефтяников со стороны улицы Свободы в сторону ул. Заречная и по ул. Заречная до Дворца искусств.

А в городе Покачи Нижневартовского района с 12:00 до 13:00 ограничат движения по ул. Мира в районе площади ДК «Октябрь».

Кроме того, в поселке Талинка Октябрьского района с 12:00 до 14:00 автомобили не пропустят по ул. Нефтянников — ул. Молодежная — ул. Спортивная – ул. Пушкина, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.

Рубрики: Когалым, Мегион, Нижневартовский район, Общество, Октябрьский район. Метки: , , , , , .


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