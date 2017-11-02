В праздничные дни на дорогах ХМАО ограничат движение
Опубликовано: 2 ноября 2017, 17:06 | Служба новостей "ЮграPRO"
В связи с празднованием Дня народного единства планируется временное ограничение движения автотранспорта 4 ноября в четырех муниципальных образованиях округа (Когалым, Мегион, Нижневартовский и Октябрьский районы):
Так в Когалыме с 10:30 до 14:30 перекроют дорогу движения по улице Мира от перекрестка ул.Ст. Повха-Мира до перекрестка ул. Мира-Молодежная. В Мегионе с 11:45 до 12:30 водители не смогут проехать от администрации по ул. Нефтяников со стороны улицы Свободы в сторону ул. Заречная и по ул. Заречная до Дворца искусств.
А в городе Покачи Нижневартовского района с 12:00 до 13:00 ограничат движения по ул. Мира в районе площади ДК «Октябрь».
Кроме того, в поселке Талинка Октябрьского района с 12:00 до 14:00 автомобили не пропустят по ул. Нефтянников — ул. Молодежная — ул. Спортивная – ул. Пушкина, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Когалым, Мегион, Нижневартовский район, Общество, Октябрьский район. Метки: ГИБДД ХМАО, День народного единства, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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