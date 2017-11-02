Убийца на свободе! В ХМАО преступник убил мужчину и ранил его 14-летнего сына

Внимание розыск! Сургутским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц.

Вечером 1 ноября в охотничьем домике, расположенном в Сургутском районе, подозреваемый выстрелил из ружья в 47-летнего мужчину и его 14-летнего сына. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Очевидец преступления отобрал у подозреваемого ружье, мальчик был ранен в ногу. В момент совершения преступления с подозреваемым также находился его знакомый. Оба мужчины скрылись с места преступления. Их личности предварительно установлены – это уроженцы Республики Казахстан 26-летний Подшивалов Владимир Александрович и 28-летний Кузьмин Станислав Владимирович. Оба мужчины находятся в федеральном розыске за совершение преступлений на территории Республики Казахстан.

По имеющимся данным, Кузьмин и Подшивалов скрываются в городе Сургуте.

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