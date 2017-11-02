Привет из 90-х! К 7 годам тюрьмы приговорен житель ХМАО, который вымогал деньги у местных бизнесменов
Опубликовано: 2 ноября 2017, 9:57 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Югре осужден житель г. Советский за вымогательство денег у предпринимателей под угрозой применения насилия.
Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя г.Советский. Он признан виновным по статье вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Уже известно, что местный житель больше 6 лет вымогал деньги и имущества у местных предпринимателей. Если бизнесмен не соглашался добровольно отдать деньги, то «бандит из 90-х» угрожал применить насилия.
В итоге суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, с целью возмещения причиненного ущерба пострадавшим от его действий на имущество осужденного наложен арест, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Рубрики: Общество, Советский район. Метки: Предприниматели Югры, прокуратура ХМАО., ХМАО, Югра.
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