Полковники из Москвы проверяют силовиков Югры

В связи с многочисленными публичными обращениями потерпевших по уголовному делу о гибели в 2016 году в ДТП 12 пассажиров, из которых 10 — дети, а также обращениями жителей Ханты-Мансийского автономного округа с требованиями объективного расследования и привлечения к уголовной ответственности всех виновных, Председатель Следственного комитета России Бастрыкин принял решение об отстранении от исполнения своих служебных обязанностей руководителя четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Руслана Ибиева, его заместителя Дмитрия Корешникова, руководителя следственного управления СК России по Югре Анвара Ахмедзянова.

Несмотря на то, что следствием установлены причастные к произошедшему лица и в настоящее время дело рассматривается по существу в суде, в Следственном комитете России продолжается расследование этой трагедии.

К сожалению, это не единственное в регионе вызвавшее резонанс уголовное дело, расследование которого подвергается критике. В СМИ продолжает обсуждаться ДТП с участием сотрудника ГИБДД, который сбил 15-летнего подростка.

По поручению Александра Бастрыкина соответствующим контрольным подразделением центрального аппарата уже начата проверка действий следователей, в чьем производстве находились эти уголовные дела. Указанные лица отстранены от исполнения своих обязанностей до завершения служебных проверок, — сообщил Официальный представитель СК России С. Петренко.

Следственная группа из Москвы работает в Октябрьском районе, в Сургуте, Ханты-Мансийске. Проверка ведется не только в отношении дел, расследуемых в настоящее время. Внимание следователей из Москвы привлекли также дела, расследованные в ХМАО ранее. Источник сообщает также, что результаты проверки могут повлиять на дальнейшую карьеру начальника УМВД по Югре Василия Романицы.

С точки зрения правосудия, несомненный интерес также представляет освобождение из-под стражи начальника отдела ГИБДД по Октябрьскому району Евгения Мухортикова, который, по версии следствия, уничтожил полученный протокол результатов освидетельствования, не составил соответствующий акт, отражающий результаты освидетельствования его подчиненного Батырхана Даудова. Напомним, Даудов сбил на служебном автомобиле УАЗ 15-летнего подростка, который в результате ДТП скончался на месте.