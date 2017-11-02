Накануне выборов президента власть наносит сокрушительный «УДАР» по оплоту Навального. В Ханты-Мансийске прошел особенный молодежный проект

В Ханты-Мансийске с 28 октября по 1 ноября проходил окружной молодежный проект «Учеба Для Актива Региона», участие в котором принимают 65 молодых югорчан в возрасте от 14 до 30 лет из 17 муниципалитетов округа. Об этом сообщает департамент образования Югры. Окружной проект «УДАР» проходит ежегодно с 2013 года, однако в этом году он особенно актуален в связи с резкими протестными настроениями в начале этого года. Напомним, на улицы России тогда, в апреле, вышла молодежь, в большинстве своем это были люди в возрасте от 15 до 19 лет. Теперь в понимании правительства четко стоит план, направленный на развития отношений именно с вышеперечисленной возрастной группой.

Итак, программа проекта состоит из четырех основных модулей: учебный, практический, управленческий и игротехнический.

Уже в первый день для участников организованы индивидуальное собеседование «Кадровый резерв» и образовательная сессии «Молодежь и патриотизм. Югры как территория профессионального роста», «Шоу-цивилизация в современной политике: театральные эффекты и мифы» и «Как эффективно взаимодействовать с людьми разных психологических типов?».

В качестве федеральных экспертов на проект пригласили доктора технических наук, профессора кафедры проектного управления в сфере образования ИОН РАНХиГС Игоря Башкатова, доктора филологических наук, доцента кафедры связей с общественностью в бизнесе СПбГУ Елену Быкову консультанта по проектному управлению, маркетинговым коммуникациям и внедрению новых технологий, бизнес-тренера Георгия Цеплакова.

Второй день для УДАРовцев стал очень насыщенным. С самого утра участники рассказывали, почему именно они должны стать главой УДАРного региона, на конкурсе самопрезентации. Затем участники защищали свои проекты социальной направленности на конвейере проектов «Продай идею».

После обеда участники сыграли в деловую игру «Алюминиевый завод», в ходе которой каждый из участников получил определенную должность и должен был участвовать в решении поставленных задач и отстаивать точку зрения именно с позиции своей должности.

В третий день работы молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона» участники посетили обучающие сессии от федеральных экспертов, познакомились со структурой деятельности исполнительной и законодательной власти в Думе Югры и приняли участие в самом зрелищном конкурсном испытании проекта – «Дебаты: Россия и глобализация».

Кроме того, накануне ребята встретились и с региональными спикерами. Среди них: директор научно-образовательного центра «Югра-Социум» ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», политолог Верховский Илья Аркадьевич; заместитель директора центра «Открытый регион» Департамента общественных и внешних связей ХМАО Межлумян Ольга Анатольевна; политолог, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Манченко Павел Анатольевич; член правления Союза журналистов Югры, эксперт Общественной палаты Югры Карпекин Юрий Александрович.

Стоит сказать, по итогам УДАРа будут выявлены 10 лучших участников, которые получат возможность поехать в декабре в Москву, чтобы познакомиться с опытом работы Общественной молодежной палаты при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Итоги проекта объявлены на торжественной церемонии закрытия проекта в среду, 1 ноября.

Сенатор от Югры в Совете федерации России Эдуард Исаков так прокомментировал этот проект: «Формирование у молодежи ответственного отношения к истории своей страны, создание условий для деятельного участия молодых граждан России в формировании перспектив развития страны одна из ключевых задач, на решение которых направлено проведение молодежного форума «УДАР».

«Молодежный «Удар» в 2017 году состоялся целиком и полностью. Я как один из лекторов, который участвовал в образовательном процессе, отмечаю очень высокий уровень подготовки победителей в муниципальных конкурсах – это люди, у которых реально горят глаза, это люди, которые будут строить будущее Югры, потому что практика, которую они прошли в органах власти Югры, тот образовательный блок, и тот уровневый блок на командообразование, на целеполагание оказался чрезвычайно востребованным. Такие проекты как «УДАР» обязательно нужны, поскольку в современной Югре не существует адекватной методики воспитания молодежного актива, таких как ранее были комсомол, пионерия, и «УДАР» с этим справляется успешно», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» Илья Верховский.