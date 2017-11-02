Из Югры 348 человек отправились служить в Вооруженные силы России

В Ханты-Мансийске состоялось заседание призывной комиссии Югры, где рассмотрены промежуточные итоги осеннего призыва. В Вооруженные силы Российской Федерации уже направлено 348 человек, они будут проходить службу в сухопутных, военно-космических, ракетных войсках. Один человек направлен для прохождения альтернативной гражданской службы. Всего призывными комиссиями муниципальных образований принято решение о призыве на военную службу в отношении 1179 человек, 883 предоставлена отсрочка, 391 человек освобожден от призыва.

«Работа по проведению мероприятий призыва граждан на военную службу в автономном округе организована, мероприятия осуществляются в соответствии с положениями руководящих документов. Срывов комплектования и отправки воинских команд в войска не допущено», — сказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Югры Сергей Коваленко.