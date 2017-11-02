Из Югры 348 человек отправились служить в Вооруженные силы России
Опубликовано: 2 ноября 2017, 10:52 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Ханты-Мансийске состоялось заседание призывной комиссии Югры, где рассмотрены промежуточные итоги осеннего призыва. В Вооруженные силы Российской Федерации уже направлено 348 человек, они будут проходить службу в сухопутных, военно-космических, ракетных войсках. Один человек направлен для прохождения альтернативной гражданской службы. Всего призывными комиссиями муниципальных образований принято решение о призыве на военную службу в отношении 1179 человек, 883 предоставлена отсрочка, 391 человек освобожден от призыва.
«Работа по проведению мероприятий призыва граждан на военную службу в автономном округе организована, мероприятия осуществляются в соответствии с положениями руководящих документов. Срывов комплектования и отправки воинских команд в войска не допущено», — сказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Югры Сергей Коваленко.
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 2 ноября 2017, 17:34
Глава города Нижневартовска Василий Тихонов на рабочем совещании руководителей образовательных учреждений представил нового директора департамента образования администрации города Эдмонда Игошина. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Решение принято в связи с новыми задачами, которые ставятся перед ... Читать полностью >>
Опубликовано 2 ноября 2017, 17:06
В связи с празднованием Дня народного единства планируется временное ограничение движения автотранспорта 4 ноября в четырех муниципальных образованиях округа (Когалым, Мегион, Нижневартовский и Октябрьский районы): Так в Когалыме с 10:30 до 14:30 перекроют дорогу движения по улице ... Читать полностью >>
Опубликовано 2 ноября 2017, 15:03
В связи с многочисленными публичными обращениями потерпевших по уголовному делу о гибели в 2016 году в ДТП 12 пассажиров, из которых 10 — дети, а также обращениями жителей Ханты-Мансийского автономного округа с требованиями объективного расследования и ... Читать полностью >>