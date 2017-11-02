Четверг, 2 ноября 2017 18+

Комментарии:

Автобус в Югре протаранил три автомобиля, которые стояли в пробке, среди пассажиров есть пострадавшие (Фото)

Опубликовано: 2 ноября 2017, 9:29 | Служба новостей "ЮграPRO"

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек получили различные травмы, в том числе один ребенок.

Накануне в городе Пыть-Ях на 698 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» 66-летний водитель автобуса «МАЗ» столкнулся с движущимся впереди автомобилем «ВАЗ». А после этого врезался в остановившийся «КАМАЗ». В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса.

Чуть позже на этом же участке дороги водитель автобуса «Форд Транзит» допустил касательное столкновение со стоящими в дорожном заторе автомобилями: «Шевроле», «ГАЗ» и «КамАЗ». В результате происшествия телесные повреждения получили три пассажира автобуса.

 

Рубрики: Нефтеюганский район, Общество, Происшествия, Пыть-Ях. Метки: , , .


Рейтинг новости:

1093
Просмотры:
12
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В Югре назначен новый директор департамента образования

Опубликовано 2 ноября 2017, 17:34

Глава города Нижневартовска Василий Тихонов на рабочем совещании руководителей образовательных учреждений представил нового директора департамента образования администрации города Эдмонда Игошина. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Решение принято в связи с новыми задачами, которые ставятся перед ... Читать полностью >>

В праздничные дни на дорогах ХМАО ограничат движение

Опубликовано 2 ноября 2017, 17:06

В связи с празднованием Дня народного единства планируется временное ограничение движения автотранспорта 4 ноября в четырех муниципальных образованиях округа (Когалым, Мегион, Нижневартовский и Октябрьский районы): Так в Когалыме с 10:30 до 14:30 перекроют дорогу движения по улице ... Читать полностью >>

Полковники из Москвы проверяют силовиков Югры

Опубликовано 2 ноября 2017, 15:03

В связи с многочисленными публичными обращениями потерпевших по уголовному делу о гибели в 2016 году в ДТП 12 пассажиров, из которых 10 — дети, а также обращениями жителей Ханты-Мансийского автономного округа с требованиями объективного расследования и ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO