Автобус в Югре протаранил три автомобиля, которые стояли в пробке, среди пассажиров есть пострадавшие (Фото)

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек получили различные травмы, в том числе один ребенок.

Накануне в городе Пыть-Ях на 698 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» 66-летний водитель автобуса «МАЗ» столкнулся с движущимся впереди автомобилем «ВАЗ». А после этого врезался в остановившийся «КАМАЗ». В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса.

Чуть позже на этом же участке дороги водитель автобуса «Форд Транзит» допустил касательное столкновение со стоящими в дорожном заторе автомобилями: «Шевроле», «ГАЗ» и «КамАЗ». В результате происшествия телесные повреждения получили три пассажира автобуса.





