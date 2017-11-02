Автобус в Югре протаранил три автомобиля, которые стояли в пробке, среди пассажиров есть пострадавшие (Фото)
Опубликовано: 2 ноября 2017, 9:29 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек получили различные травмы, в том числе один ребенок.
Накануне в городе Пыть-Ях на 698 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» 66-летний водитель автобуса «МАЗ» столкнулся с движущимся впереди автомобилем «ВАЗ». А после этого врезался в остановившийся «КАМАЗ». В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса.
Чуть позже на этом же участке дороги водитель автобуса «Форд Транзит» допустил касательное столкновение со стоящими в дорожном заторе автомобилями: «Шевроле», «ГАЗ» и «КамАЗ». В результате происшествия телесные повреждения получили три пассажира автобуса.
Рубрики: Нефтеюганский район, Общество, Происшествия, Пыть-Ях. Метки: ДТП, ХМАО, Югра.
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