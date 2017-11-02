Четверг, 2 ноября 2017 18+

Комментарии:

Александр Громут стал председателем общественной организации ветеранов Югры

Опубликовано: 2 ноября 2017, 16:16 | Служба новостей "ЮграPRO"

В столице Югры прошла внеочередная выборная конференция Ханты-Мансийской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Участники конференции избрали председателем организации Александра Громута. Александр Александрович Громут родился в 1949 году. Окончил Томский военно-медицинский институт по специальности «Лечебное дело» и Военно-медицинскую академию. Проходил службу в кадрах Вооруженных сил, полковник медицинской службы. Имеет боевой опыт медицинского обеспечения военных действий в Республике Афганистан; принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; возглавлял военно-врачебные комиссии Туркестанского, Уральского военных округов.
Александр Громут также занимал ряд руководящих должностей в сфере здравоохранения округа — директора Центра медицины катастроф, заместителя директора департамента здравоохранения по вопросам медицины катастроф. Он имеет высшую квалификационную категорию по специальностям «Терапия», «Социальная гигиена и организация здравоохранения», а также государственные награды: орден «За службу Родине в ВС СССР» III степени; медаль «За спасение погибавших». Александру Александровичу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Надежда Кумирова, возглавлявшая окружной совет ветеранов, покинула пост по собственной инициативе в связи с состоянием здоровья, — сообщает пресс-служба правительства Югры.

Рубрики: Общество. Метки: , , .


Рейтинг новости:

145
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO