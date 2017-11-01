Жительница Нижневартовска предложила мэру Тихонову прогуляться вместе с ней по «дороге смерти»

В группе «ЧП в Нижневартовске» ВК опубликовали любопытный пост. Горожанка предлагает мэру Василию Тихонову пройтись вместе с ней по дороге, которая ведет в одну из поликлиник города Нижневартовска. В качестве доводов, женщина прикрепила несколько фото, на которых, по-видимому, пешеходам приходится передвигаться по обочине, вблизи проезжей части, вместо тротуара. Предложение горожанки, кстати, не плохое. Такая мера, по мнению редакции информагентства, обязательно заставит главу города задуматься о комфорте, а главное о безопасности людей.

Стоит сказать, встречу вартовчанка назначила мэру Василию Тихонову на 3 ноября. Именно в этот день в 11 часов женщина будет ожидать главу города «возле пешеходного перехода Горводоканала».

Однако, эта встреча, скорее всего, не состоится, ведь власть, по традиции, далека от народа. А также вряд ли мэр города с населением более 250 000 тысяч человек читает посты в социальных сетях. Но, надежда умирает последней и, возможно, именно Тихонов станет исключением и обратит внимание на непреодолимые проблемы горожан.

Хотелось бы услышать честный ответ от мэра нашего города В. Тихонова вы когда-нибудь ходили по этой дороге «жизни или смерти» в поликлинику «Строителей»? Приглашаю пройтись вместе со мной 3 ноября 2017г. в 11 часов буду ожидать возле пешеходного перехода Горводоканала.





Югорчане в социальной сети ВК заинтересовались инициативой неравнодушной вартовчанки и активно поддержали ее комментариями.





















