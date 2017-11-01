Житель Иркутской области привез на продажу в Югру более 1 кг наркотиков, вскоре состоится суд

Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутской области. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет», в особо крупном размере.

Известно, что обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом на продажу наркотиков. С этой целью он прибыл в Нижневартовск и привез более 1 килограмма «синтетики», намереваясь их продать бесконтактным путем с помощью «закладок» в тайниках.

Однако, планам наркосбытчика не удалось было осуществиться, так как он был задержан полицейскими.

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемый заключен под стражу.