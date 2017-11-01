Житель Иркутской области привез на продажу в Югру более 1 кг наркотиков, вскоре состоится суд
Опубликовано: 1 ноября 2017, 10:37 | Служба новостей "ЮграPRO"
Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутской области. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет», в особо крупном размере.
Известно, что обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом на продажу наркотиков. С этой целью он прибыл в Нижневартовск и привез более 1 килограмма «синтетики», намереваясь их продать бесконтактным путем с помощью «закладок» в тайниках.
Однако, планам наркосбытчика не удалось было осуществиться, так как он был задержан полицейскими.
Уголовное дело направлено в суд, обвиняемый заключен под стражу.
Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, прокуратура ХМАО., ХМАО, Югра.
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