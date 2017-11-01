Водитель иномарки в ХМАО сбил 49-летнего мужчину, пешеход скончался в больнице

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано восемь ДТП, в которых один человек погиб и 13 получили различные травмы.

Накануне вечером в Нижневартовске на 10 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» водитель автомобиля «Шевроле Круз» сбил 49-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате аварии пешеход скончался в больнице, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.

Кроме того, по сообщению «Центроспас-Югории», на 10 км автодороги Нижневартовск – Излучинск столкнулись четыре автомобиля: «КамАЗ», Lada, Hyundai, Toyota. В медицинское учреждение госпитализированы два человека — водитель и пассажир автомобиля Lada. К месту аварии выезжал дежурный караул пожарной части.