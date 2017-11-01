Водитель иномарки в ХМАО сбил 49-летнего мужчину, пешеход скончался в больнице
Опубликовано: 1 ноября 2017, 9:23 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано восемь ДТП, в которых один человек погиб и 13 получили различные травмы.
Накануне вечером в Нижневартовске на 10 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» водитель автомобиля «Шевроле Круз» сбил 49-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате аварии пешеход скончался в больнице, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Кроме того, по сообщению «Центроспас-Югории», на 10 км автодороги Нижневартовск – Излучинск столкнулись четыре автомобиля: «КамАЗ», Lada, Hyundai, Toyota. В медицинское учреждение госпитализированы два человека — водитель и пассажир автомобиля Lada. К месту аварии выезжал дежурный караул пожарной части.
Рубрики: Нижневартовск, Общество, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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