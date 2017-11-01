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VIP-подозреваемый, начальник отдела ГИБДД по Октябрьскому району ХМАО оставлен судом на свободе

Опубликовано: 1 ноября 2017, 14:23 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вчера Няганский городской суд ХМАО – Югры рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения начальнику отдела ГИБДД по Октябрьскому району Евгению Мухортикову. Напомним, главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«По версии следствия, 29 сентября 2017 года Мухортиков, получив сообщение о совершении своим подчиненным Батырханом Даудовым дорожно-транспортного происшествия, прибыл на место происшествия, где произвел освидетельствование Даудова. В результате отбора проб выдыхаемого воздуха Мухортиковым было установлено, что Даудов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Желая оказать содействие Даудову, а также избежать привлечения к дисциплинарной ответственности за действия подчиненного, Мухортиков уничтожил полученный протокол результатов освидетельствования, не составил соответствующий акт, отражающий результаты освидетельствования.

Также Мухортиков не передал прибывшей на место ДТП следственно-оперативной группе акты освидетельствования с результатами исследования, в результате чего были утрачены доказательства совершения Даудовым преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ.

Евгений Мухортиков был задержан в порядке ст.91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», —  сообщала пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

Помощник председателя Няганского городского суда Павел Давыдов, комментируя для агентства «ЮграPRO» результаты рассмотрения ходатайства следствия, сообщил, что, руководствуясь статьёй 108 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства о мере пресечения Мухортикову в виде заключения под стражу.

Подробнее о ДТП в материале «Страшная гибель подростка в ХМАО. Этот узел не разрубишь – надо развязывать (Видео)».

Рубрики: Общество, Октябрьский район, Происшествия. Метки: , , , , .


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Комментарии

  1. игорь.:
    1 ноября 2017 в 17:40

    Вот так .и Быстрихин не указ))))))

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