В Югре мужчина зарубил топором четырех человек (Фото с места преступления)

Возбуждено уголовное дело по факту убийства четырех лиц в поселке Березово ХМАО.

По предварительным данным следствия, 48-летний житель с. Шеркалы Октябрьского района вместе со своей сожительницей прибыл в гп. Березово для обследования в больнице. 31 октября они остановились на ночлег у случайной знакомой — 39-летней жительницы поселка Березово, у которой распивали спиртное и играли в карты совместно с еще тремя мужчинами, 1998, 1969, 1962 годов рождения.

В ходе пьянки между подозреваемым и 19-летним юношей, в связи с выигрышем последнего в карты, произошла ссора. Вооружившись топором, мужчина нанес поочередно удары хозяйке квартиры и трем ее гостям. Смерть всех потерпевших наступила на месте преступления. Подозреваемый попытался скрыться, однако был задержан полицейскими.

Следователями произведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления и другие предметы, имеющие значения для следствия, допрошена в качестве свидетеля сожительница подозреваемого, которая дала изобличающие его показания, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.

Фото с места преступления

Фото с места преступления

Фото с места преступления