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В лесу Ханты-Мансийского района Югры пропала 40-летняя женщина

Опубликовано: 1 ноября 2017, 11:25 | Служба новостей "ЮграPRO"

В последнюю декаду октября в поисково-спасательную службу «Центроспас-Югории» поступило 11 заявлений о необходимости проведения поисково-спасательных работ по поиску людей, из них 7 – поиски в природной среде, 4 – на водных акваториях.

Спасатели мобильного отряда Ханты-Мансийска вели поиск без вести пропавшей 40-летней женщины в лесу в районе п. Горноправдинск. Спасатели обследовали границы леса и береговую линию реки Иртыш. К сожалению, поиск результатов не дал. Работы временно приостановлены.

Не удалось также найти мужчину, который пропал на реке Низямы (г.п. Андра). За время поисков были обследованы берега реки Обь от п. Андра до п. Шеркалы, Низямского острова.

Не обошлось и без привлечения водолазов со специальным оборудованием. Так, 29 октября закончились поиски 48-летнего мужчины, утонувшего на реке Пунга в районе п. Светлый Березовского района. Тело мужчины обнаружено и передано сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели устанавливают компетентные органы.

Для справки: За десять месяцев 2017 года на водной акватории округа пострадали 63 человека, из них: спасены 25 человек, обнаружены погибшими – 20, поиски 18 человек продолжаются; в природной среде спасены 97 человек, обнаружены погибшими 4 человека, 9 человек не найдены, сообщает пресс-служба КУ «Центроспас-Югория».

Рубрики: Березовский район, Общество, Октябрьский район, Ханты-Мансийский район. Метки: , , , .


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