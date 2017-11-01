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В ХМАО на трассе ограничили движение автомобилей из-за плохой погоды

Опубликовано: 1 ноября 2017, 12:07 | Служба новостей "ЮграPRO"

В связи с ухудшением погодно-климатических условий и гололедными явлениями на участке автомобильной дороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» с 571 по 671 километры движения транспортных средств с 10:10 временно ограничено до улучшения погодных условий.

Кроме того, Госавтоинспекция обращается к водителям с предупреждением.

Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения – скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами. Избегайте лишних маневров и резкого торможения. Внешние световые приборы и стеклоочистители обязательно должны находиться в исправном состоянии.

К слову, синоптики в Югре прогнозируют осадки, в отдельных районах сильные — дождь, мокрый снег, снег. Местами гололедные явления, метель. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, местами порывы 14-19 м/с. Температура ночью +3,-2 ºС, по западным районам до -7 ºС. днем -1,+4 ºС, по городу Ханты-Мансийску: Облачно с прояснениями. Осадки — мокрый снег. Слабые гололедные явления. Ветер южный 6-11 м/с, днем порывами до 16 м/с. Температура ночью 0,-2 ºС, днем 0,+2 ºС.

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