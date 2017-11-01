Сегодня в Югре ожидается штормовой ветер порывами до 19 метров в секунду
Опубликовано: 1 ноября 2017, 8:07 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Югре сегодня ожидаются осадки, в отдельных районах сильные — дождь, мокрый снег, снег. Местами гололедные явления, метель. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, местами порывы 14-19 м/с. Температура ночью +3,-2 ºС, по западным районам до -7 ºС. днем -1,+4 ºС, по городу Ханты-Мансийску: Облачно с прояснениями. Осадки — мокрый снег. Слабые гололедные явления. Ветер южный 6-11 м/с, днем порывами до 16 м/с. Температура ночью 0,-2 ºС, днем 0,+2 ºС, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Для справки. Ветер ломает сучья деревьев, идти против вера очень трудно. На море при таком ветре: умеренно высокие длинные волны. По краям гребней начинают взлетать брызги. Полосы пены ложатся рядами по направлению ветра. Максимальная высота волн до 7,5 м, средняя — 5,5 м.
Рубрики: Общество. Метки: ХМАО, Югра.
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