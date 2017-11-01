Сечин читает «ЮграPRO»? Закрыли кафе, которое торговало водкой на нефтяном месторождении Роснефти в Югре

На Средне-Балыкском месторождении в Югре, где работают сотрудники цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ-16 ООО) «Роснефть-Юганскнефтегаз» через два дня после опубликования материала «ЮграPRO» «На нефтяном месторождении Роснефти в Югре пьют не только пиво, но и водку (Видео)», электрики обрезали провода, по которым подавалась электроэнергия к кафе «Сеймур». Это питейное заведение стало знаменитым 27 октября 2017 года после размещения видео на сайте нашего информационного агентства, где пожилой человек с седой бородой продает бутылку водки.

«В воскресенье сотрудники полиции закрыли кафе «Сеймур», вчера ребята ездили туда, кафе уже не работало, переговорили с электриками, которые отключали кафе, и, оказалось, что оно было подключено не законно. Сотрудники полиции приехали и спросили у продавца документы, но оказалось, что у него документов не было, а все документы у Эдика, но он сейчас выехал по делам», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» инсайдер.

В современной России так оперативно решаются проблемы, только после того как о них узнают Владимир Путин или люди из его близкого окружения, поэтому редакция «ЮграPRO» предполагает, что пресс-служба Игоря Сечина прочитывает и наше издание, и наиболее острые материалы ложатся на стол председателя правления ПАО Роснефть.

Не могло кафе функционировать без негласных разрешений «сильных мира сего». Тот факт, что кафе, вероятно, приносило «копеечку» не только номинальному собственнику этого бизнеса, наверное, не стоит никому доказывать. Начальник цеха, если бы не имел свою заинтересованность, закрыл бы заведение через сутки, а без санкции руководителя фирмы, которая охраняла «Роснефть-Юганскнефтегаз» вряд ли хоть одна бутылка пива появилась бы на прилавке кафе «Сеймур», да и начальник полиции Нефтеюганского района, можно предположить, устно согласовал разрешение на этот бизнес: пусть пацаны заработают, не идти же им трудиться на буровую, да таскать тяжеленные трубы.

Само по себе закрытие кафе — мелочь. Интереснее другие вопросы: кто закрывал глаза на незаконный бизнес, будет ли продолжение этой истории, или ее постараются замолчать, несмотря на то, что речь должна идти не только об административных правонарушениях? Степень виновности участников этой истории с кафе может быть значительно серьезнее. Ограничится ли полиция только тем, что повесит на дверь питейного заведения замок? Будем надеяться, что УМВД по ХМАО-Югре хотя бы в официальной хронике на своем сайте поведает югорчанам, как полиция борется с незаконным бизнесом пусть даже на этом небольшом примере с кафе «Сеймур».