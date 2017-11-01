Отчет фонда «МЫ ВМЕСТЕ» удостоен серебряного стандарта отчетности НКО

В октябре в Общественной палате Российской Федерации состоялось Торжественное подведение итогов VIII конкурса годовых публичных отчетов некоммерческих организаций. В рамках конкурса представленным к участию отчетам НКО были присвоены различные стандарты подготовки – золотой, серебряный, бронзовый, базовый. Отчет фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденного депутатом Думы Югры Алексеем Андреевым, и ведущего свою работу на территории Югры, был отмечен серебряным стандартом прозрачности и открытости.

Конкурс «Точка отсчета» в 2017 году был проведен АГО «Форум Доноров» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Фонда президентских грантов, Комитета общественных связей г. Москвы, компании Металлоинвест в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром «Благосфера». Предыдущий, седьмой по счету конкурс, проводился только в 2013 году. Спустя трехлетний перерыв, ассоциация «Форум доноров» возродила проведение «Точки отсчета». Это время было потрачено организаторами конкурса, в том числе, и на улучшение методологии экспертной оценки публичных отчетов. Благодаря более организованному подходу к проведению конкурса, число экспертов-жюри возросло до 44 (22 члена жюри было в 2013 году), а количество самих участников «Точки отсчета» увеличилось с 153 до 244.

По решению жюри золотой стандарт отчетности был присвоен всего девяти российским НКО, серебряный – 53 социально-ориентированным организациям, среди которых и фонд «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденный в 2011 году депутатом Думы Югры от фракции «Единая Россия» Алексеем Андреевым. Фонд местных сообществ представил отчет о своей работе в 2016 году, в котором рассказано о реализуемых проектах и программах, учредителях, раскрыты финансовые показатели и максимально подробно изложены приоритеты настоящего времени.

«Отчетность, прозрачность и гласность – одни из основополагающих принципов работы фонда «МЫ ВМЕСТЕ». Мы всегда готовы рассказать о работе нашей организации и отчитаться не только перед конкурсной комиссией, но и перед любым заинтересованным жителем Югры – отчет за 2016 год находится в свободном для скачивания доступе. Максимальная прозрачность – это залог доверия к организации граждан. Чем прозрачнее работа организации, чем более подробно представлены ее результаты – тем выше к ней доверие. Тем больше с ней хотят сотрудничать», — отметил Алексей Андреев.

Скачать отчет фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» за 2016 год можно по ссылке.