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Клиентам Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» стал доступен обновленный интернет-банк

Опубликовано: 1 ноября 2017, 13:45 | Служба новостей "ЮграPRO"

Завершилась интеграция функционалов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) банка «Открытие» и его Западно-Сибирского филиала (ранее Ханты-Мансийский банк). Клиенты Западно-Сибирского филиала получили доступ к полному функционалу интернет-банка «Открытие».

Процесс интеграции функционалов ДБО начался летом 2017 г. На тот момент клиенты Западно-Сибирского филиала могли осуществлять часть операций с помощью интернет-банка «Открытия». При этом старая версия онлайн-банкинга Ханты-Мансийского банка оставалась доступной.

Для максимального комфорта клиентов был запланирован именно плавный переход всего функционала интернет-банка на платформу «Открытие». Более 90% клиентов бывшего ХМБ, а ныне Западно-Сибирского филиала банка «Открытие», полностью перешли на дистанционное обслуживание в банк «Открытие» задолго до запланированного отключения ДБО филиала.

За короткий срок удалось интегрировать в новую платформу большой объем различных платежей и дополнительных сервисов, специфичных для Западно-Сибирского филиала – оплата детских садов, коммунальных услуг, перечисления в бюджетные учреждения ХМАО и ряд других. Кроме того, пользование одним из основных сервисом «Платежи и переводы» стал более удобным и простым.

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