Двое хоккеистов «Югры» вызваны в свои национальные сборные на финский этап Евротура

На Кубок Карьяла в сборную Чехии вызван защитник Ондржей Витасек, в сборную Финляндии — нападающий Вели-Матти Савинайнен.

Первый этап Еврохоккейтура сезона 2017/2018 — Кубок Карьяла, пройдет с 8 по 12 ноября в столице Финляндии. Все матчи, за исключением первых двух встреч, состоятся в Хельсинки на «Хартвалл-Арене». Напомним, что в прошлом году победу одержала сборная России. Команды Швейцарии и Канады дополнят традиционный состав участников Кубка Карьяла, сообщает пресс-служба ХК «Югра».