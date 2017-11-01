Двое хоккеистов «Югры» вызваны в свои национальные сборные на финский этап Евротура
Опубликовано: 1 ноября 2017, 9:17 | Служба новостей "ЮграPRO"
На Кубок Карьяла в сборную Чехии вызван защитник Ондржей Витасек, в сборную Финляндии — нападающий Вели-Матти Савинайнен.
Первый этап Еврохоккейтура сезона 2017/2018 — Кубок Карьяла, пройдет с 8 по 12 ноября в столице Финляндии. Все матчи, за исключением первых двух встреч, состоятся в Хельсинки на «Хартвалл-Арене». Напомним, что в прошлом году победу одержала сборная России. Команды Швейцарии и Канады дополнят традиционный состав участников Кубка Карьяла, сообщает пресс-служба ХК «Югра».
Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: Вели-Матти Савинайнен, Еврохоккейтур, новости ХМАО, Новости Югры, Ондржей Витасек, ХМАО, Югра.
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