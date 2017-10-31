Житель Сургутского района ХМАО насмерть забил ножом собутыльника

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего жителя поселка Белый Яр. Он подозревается в убийстве.

Вечером 29 октября подозреваемый и потерпевший вместе распивали спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, и стал бить оппонента ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Теперь подозреваемый задержан и допрашивается следователем, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.