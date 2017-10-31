«Югра» обыграла команду «Витязь» со счетом 4:1

Накануне «Югра» на домашнем льду встретилась с подмосковным «Витязем».

Матч открыл символическим вбрасыванием двукратный призер Олимпийских игр, первый вице-президент международного союза биатлонистов Виктор Майгуров. Как оказалось, этот гость стал счастливым для нашей команды. Кроме того, вчера в России отмечался «День тренера».

На старте встречи гости сразу перехватили инициативу и на 8-й минуте забили гол усилиями Никиты Выглазова. Но уже во втором периоде Сергей Перетягин резко изменил планы «Витязя» и сравнял счет – 1:1. Третий период вовсе стал переломным. Сначала на пятой минуте удвоил счет Павел Шэн — 2:1. И с этого момента атмосфера на льду начала стремительно накаляться. Самыми фееричными оказались последние две минуты. Соперник заменил вратаря шестым полевым игроком. И тут наши защитники стали героями матча: Александр Угольников ювелирной «подкидочкой» бросил точно в пустые ворота. А еще через 22 секунды, также в отсутствие вратаря, забил еще один защитник Олег Погоришный. Последние 10 секунд матча болельщики отсчитывали, встав со своих мест. В итоге, со счетом 4:1 «Югра» взяла верх над «Витязем».

Следующим соперником югорчан станет ЦСКА. Матч состоится 1 ноября, сообщает пресс-служба ХК «Югра».