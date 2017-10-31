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В Югре у торговцев изъята почти тонна контрафактного алкоголя

Опубликовано: 31 октября 2017, 17:25 | Служба новостей "ЮграPRO"

Полицейскими Югры проводятся оперативно-профилактические мероприятия по пресечению деятельности в сфере нелегального производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Сотрудниками ОБЭиПК ОМВД России по Сургутскому району выявлен факт незаконной реализации алкогольных продуктов в магазине по улице Северная города Лянтор.: собственник магазина продавал алкогольную продукцию с поддельными акцизными марками. Из магазина изъято более 90 литров алкогольной продукции.

В отношении владельца торгового объекта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок). Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей.

Полицейскими Советского из незаконного оборота изъято свыше 500 литров спиртосодержащей, алкогольной продукции и этилового спирта.

Сотрудниками ОМВД России по Кондинскому району из торгового оборота изъято около 300 литров алкогольной продукции с признаками контрафактности. По данному факту следственным отделением ОМВД России по Кондинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Рубрики: Общество, Сургутский район. Метки: , .


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