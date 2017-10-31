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В ХМАО задержан начальник отдела ГИБДД

Опубликовано: 31 октября 2017, 14:51 | Служба новостей "ЮграPRO"

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Евгения Мухортикова по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, 29 сентября 2017 года Мухортиков, получив сообщение о совершении своим подчиненным Батырханом Даудовым дорожно-транспортного происшествия, прибыл на место происшествия, где произвел освидетельствование Даудова. В результате отбора проб выдыхаемого воздуха Мухортиковым было установлено, что Даудов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Желая оказать содействие Даудову, а также избежать привлечения к дисциплинарной ответственности за действия подчиненного, Мухортиков уничтожил полученный протокол результатов освидетельствования, не составил соответствующий акт, отражающий результаты освидетельствования.

Также Мухортиков не передал прибывшей на место ДТП следственно-оперативной группе акты освидетельствования с результатами исследования, в результате чего были утрачены доказательства совершения Даудовым преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ.

В настоящее время Евгений Мухортиков задержан в порядке ст.91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

Рубрики: Общество, Октябрьский район, Происшествия. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. Бастрыкин красава :):
    31 октября 2017 в 16:58

    Бл… ну, что за система сформировалась у нас в стране? Пока из Москвы не приедут и лично пиндюлей не отвесят — не хотят делать все по закону…

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