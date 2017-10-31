Полна горница людей. Жительница ХМАО прописала 36 иностранцев
Опубликовано: 31 октября 2017, 15:44 | Служба новостей "ЮграPRO"
Прокуратура г. Нижневартовска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы города. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении).
Установлено, что обвиняемая с января по август 2017 года направляла в миграционную службу уведомления о прибытии 36 граждан из Таджикистана и Узбекистана, указав в качестве места их пребывания свою квартиру.
При этом она не намеревалась предоставлять гостям жилье для проживания.
Уголовное дело направлено в суд.
Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: Мигранты, ХМАО, Югра.
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