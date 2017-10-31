Полна горница людей. Жительница ХМАО прописала 36 иностранцев

Прокуратура г. Нижневартовска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы города. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении).

Установлено, что обвиняемая с января по август 2017 года направляла в миграционную службу уведомления о прибытии 36 граждан из Таджикистана и Узбекистана, указав в качестве места их пребывания свою квартиру.

При этом она не намеревалась предоставлять гостям жилье для проживания.

Уголовное дело направлено в суд.