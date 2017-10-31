От рубля и выше. ООО «Газпром трансгаз Сургут» угостит до отвала

ООО «Газпром трансгаз Сургут» разместило на сайте госзакупок лот на проведение фуршетов и праздничных ужинов на 10 млн 314 тыс. рублей – это начальная цена контракта. Подрядчик, которого сейчас ищут югорские газовики, должен предоставить услуги по организации кофе-пауз, фуршетов, торжественных ужинов при проведении праздничных, культурно-массовых и корпоративных спортивных мероприятий для работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут», расположенных на территориях ХМАО-Югры и юга Тюменской области.

Как говорится в заявке, «средний чек» на одного человека торжественного ужина конкурса «Спортивная элита» не должен превышать 1864 рублей. Такая же сумма чека установлена для празднования Дня пожилого человека. Фуршеты на фестивале «Наш дом-Газпром», праздновании 8 Марта, 9 Мая, Дня работников газовой промышленности обойдутся в сумму от 338 до 593 рублей на человека.

Самыми дорогостоящими, по замыслу газпромовцев, выйдут празднование 8 Марта и Дня работников газовой промышленности. На них планируется потратить 5,7 млн рублей.

Заявки на оказание услуг принимаются до 9 ноября, их рассмотрение пройдет 20 ноября. Договор будет заключен с момента подписания и будет действовать до 31 декабря 2018 года.