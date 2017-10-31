Вторник, 31 октября 2017 18+

Комментарии:

Одну из улиц окружного центра Югры ждет кардинальное преобразование (Фото)

Опубликовано: 31 октября 2017, 10:56 | Служба новостей "ЮграPRO"

Улица Карла Маркса в Ханты-Мансийске станет пешеходный зоной.

Проект реконструкции центральной улицы окружной столицы региона был рассмотрен на заседании комиссии по градостроительству и архитектуре города.

Одним из ключевых вопросов стало обсуждение эскизного проекта «Реконструкция улицы Карла Маркса». Масштабный проект включает в себя целый комплекс изменений. Обновлению подвергнутся центральная площадь, и территория, прилегающая к ней до улицы Комсомольской. Здесь будет создана большая детская площадка и парковка для автомобилей. Планируются изменения площади спортивной славы – она будет адаптирована для молодежного отдыха. Здесь откроются кафе, магазины, будут установлены скамейки и малые архитектурные формы. Участок от улицы Рознина до улицы Сагандуковой также ожидают преобразования.

«Пересматривая концепцию этой части города, мы стремимся создать комфортное пространство для отдыха наших жителей. На протяжении всего маршрута от центральной площади до улицы Сагандуковой будут организованы зоны отдыха со скамейками и зелеными насаждениями, навесами от солнца или снега зимой, планируется организовать работу кафе, чтобы горожане и гости Ханты-Мансийска могли отдохнуть во время прогулки», — представила проект Ольга Фролова. Вся территория улицы будет оформлена в едином архитектурном стиле.

Планируется, что центральная часть Ханты-Мансийска преобразится к 2020 году, сообщает Управление общественных связей.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

448
Просмотры:
7
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Оборзели!!!:
    31 октября 2017 в 17:06

    Что в Ханты-Мансийске закончились места где еще надо асфальт уложить? Что, вместо благоустройства города опять нужны миллиардные затраты с которых проще откаты получить? Да, господин Ряшин?!

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Добрые дела своими руками. Как изменить мир, начав с родного города?

Опубликовано 31 октября 2017, 17:16

В мае текущего года в Нижневартовске были подведены итоги конкурса грантовой поддержки социально значимых проектов и успешных гражданских практик «45 полезных дел». Его организатором выступил региональный некоммерческий благотворительный фонд «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденный депутатом Думы ХМАО-Югры, членом ... Читать полностью >>

От рубля и выше. ООО «Газпром трансгаз Сургут» угостит до отвала

Опубликовано 31 октября 2017, 17:04

ООО «Газпром трансгаз Сургут» разместило на сайте госзакупок лот на проведение фуршетов и праздничных ужинов на 10 млн 314 тыс. рублей – это начальная цена контракта. Подрядчик, которого сейчас ищут югорские газовики, должен предоставить услуги по ... Читать полностью >>

Полна горница людей. Жительница ХМАО прописала 36 иностранцев

Опубликовано 31 октября 2017, 15:44

Прокуратура г. Нижневартовска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы города. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении). Установлено, ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO