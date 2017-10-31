Одну из улиц окружного центра Югры ждет кардинальное преобразование (Фото)

Улица Карла Маркса в Ханты-Мансийске станет пешеходный зоной.

Проект реконструкции центральной улицы окружной столицы региона был рассмотрен на заседании комиссии по градостроительству и архитектуре города.

Одним из ключевых вопросов стало обсуждение эскизного проекта «Реконструкция улицы Карла Маркса». Масштабный проект включает в себя целый комплекс изменений. Обновлению подвергнутся центральная площадь, и территория, прилегающая к ней до улицы Комсомольской. Здесь будет создана большая детская площадка и парковка для автомобилей. Планируются изменения площади спортивной славы – она будет адаптирована для молодежного отдыха. Здесь откроются кафе, магазины, будут установлены скамейки и малые архитектурные формы. Участок от улицы Рознина до улицы Сагандуковой также ожидают преобразования.

«Пересматривая концепцию этой части города, мы стремимся создать комфортное пространство для отдыха наших жителей. На протяжении всего маршрута от центральной площади до улицы Сагандуковой будут организованы зоны отдыха со скамейками и зелеными насаждениями, навесами от солнца или снега зимой, планируется организовать работу кафе, чтобы горожане и гости Ханты-Мансийска могли отдохнуть во время прогулки», — представила проект Ольга Фролова. Вся территория улицы будет оформлена в едином архитектурном стиле.

Планируется, что центральная часть Ханты-Мансийска преобразится к 2020 году, сообщает Управление общественных связей.