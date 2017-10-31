Добрые дела своими руками. Как изменить мир, начав с родного города?

В мае текущего года в Нижневартовске были подведены итоги конкурса грантовой поддержки социально значимых проектов и успешных гражданских практик «45 полезных дел». Его организатором выступил региональный некоммерческий благотворительный фонд «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденный депутатом Думы ХМАО-Югры, членом ВПП «Единая Россия» Алексеем Андреевым, а участниками стали некоммерческие организации (общественные объединения, муниципальные учреждения), физические лица, инициативные группы.

На конкурс принимались проекты, направленные на развитие социальной сферы города Нижневартовска, в том числе и ориентированные на решение актуальных проблем, способствующих сохранению окружающей среды, ее восстановлению и облагораживанию, экологическому, патриотическому и культурному воспитанию молодежи. Всего на соискание грантов в конкурсе «45 полезных дел» поступило 13 заявок. В итоге шесть проектов были определены лучшими и получили поддержку фонда «МЫ ВМЕСТЕ».

Коллективу детского сада №71 «Радость» благодаря победе на конкурсе удалось реализовать целый ряд природоохранных акций. В рамках этого проекта каждую пятницу мая были организованы субботники, в которых принимал участие весь дружный коллектив сада, родители и юные воспитанники. В июне прошла акция по озеленению, были проведены акции по сбору макулатуры, а также организована эко-выставка и ряд мастер-классов, во время которых с детками делали поделки и рассказывали о бережном отношении к окружающему миру.

Сотрудники Нотариальной палаты ХМАО-Югры разработали экологический проект «Чудо-сад». В рамках которого волонтеры, учителя и сами школьники высадили на территории 29-ой школы саженцы черноплодной рябины, сирени, калины, черемухи и яблони. Саженцы деревьев приобрели за счет средств гранта. Ухаживать за чудо-садом будут сами школьники. Ребята пообещали сделать все возможное, чтобы саженцы прижились, каждое посаженное дерево – это вклад в экологическое развитие города.

Среди победителей и Нижневартовская городская общественная организация «Ветеран», которая получила грант на реализацию проекта «Пусть память верную хранят и наших внуков, внуки». Выделенные благотворительным фондом «МЫ ВМЕСТЕ» средства пошли на приобретение установки музейной экспозиции, посвященной периоду Великой Отечественной Войны.

Еще один проект, который был реализован летом 2017 года, благодаря победе в конкурсе «45 полезных дел» поступил от активистов некоммерческого партнерства «Агентство социальных технологий». В рамках проекта добровольцы занимались поиском и идентификацией заброшенных могил ветеранов ВОВ, и благоустройством найденных захоронений. Порядок был наведен «по всем статьям»: волонтеры убрали мусор, пропололи сорняки, выкрасили оградки, отреставрировали надгробия. Помимо этих работ, на стене кладбища №3 была создана памятная надпись, гласящая: «Здесь покоятся ветераны ВОВ, вечная память». Граффити будет служить напоминанием всем горожанам об истории страны и Великой Отечественной войне.

Благодаря поддержке фонда в Нижневартовске вновь открылась и «Лента памяти». Этот проект региональной молодежной общественной организации «Молодежная инициатива» уже давно завоевал популярность у вартовчан.

Одним из победителей стал Александр Семионов, идейный вдохновитель городского турнира по футболу «Коробка». Дворовые встречи футболистов-любителей предоставляют ребятам возможность показать себя, мотивируют тренироваться, поддерживать здоровый образ жизни. Мероприятие стало настоящим праздничным фестивалем спорта для вартовчан – за три дня футбольных баталий на площадке СК «Магистраль» было забито свыше 250 зрелищных голов, передано более 1000 точных пасов, образовалось два проколотых мяча, на поле боролись за победу 200 участников, соревновались за главный приз 24 команды, активно подбадривали игроков 250 болельщиков.

«Делать не вместо кого -то, а делать вместе, — таково правило фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», а Нижневартовск, как показала практика, с полным правом можно назвать «городом неравнодушных людей», — отметил Алексей Андреев, учредитель фонда «МЫ ВМЕСТЕ», депутат Думы Югры от фракции «Единая Россия».