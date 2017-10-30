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Жители Ханты-Мансийска обсмеяли ООО «Северные строительные технологии» из-за укладки асфальта в минусовую температуру

Опубликовано: 30 октября 2017, 12:26 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вачаган Мовсисян генеральный директор правительственной строительной компании — ООО «Северные строительные технологии», видимо, и не догадывается, что жители окружного центра ХМАО, а по совместительству потенциальные покупатели городской недвижимости активно обсуждают в социальной сети ВК укладку асфальта на территории жилого комплекса «Азбука» в городе Ханты-Мансийске.

Вот так строительная компания «Северные строительные технологии» укладывают асфальт в — 6 градусов на жилом комплексе «Азбука». Админ анонимно плиз. Именно такой пост был опубликован в группе «Типичный Ханты-Мансийск» социальной сети ВК с наглядной фотографией.

«Ну правильно, когда снег есть асфальт лучше ложится и быстрее весной смоется», — пишет Виктор. Есть и те, кто решил вступиться за ООО «ССТ», сообщая, что инициатором подобного строительства на самом деле является компания ВНСС.

К слову, как ранее сообщали СМИ, компания «Северные строительные технологии» принадлежит «Ханты-Мансийскому негосударственному пенсионному фонду» и через страховую компанию «Югория» является собственностью правительства ХМАО. Ранее организация называлась «ЮграИнвестСтройПроект», но после финансовых проблем приняла решение о ребрендинге. Фактическим куратором всех трех проектов является депутат думы Ханты-Мансийска Алексей Охлопков.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , , , , , , , .


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Комментарии

  1. Правда.:
    30 октября 2017 в 15:36

    Опять Охлопков деньги отмывает.

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