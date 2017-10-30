Югорчанина, который уклонился от призыва на военную службу, суд приговорил к штрафу
Опубликовано: 30 октября 2017, 11:06 | Служба новостей "ЮграPRO"
Житель Покачей признан виновным в уклонении от призыва на военную службу.
Нижневартовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя г.Покачи. Он признан виновным в уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения.
В суде установлено, что молодой человек, не имея оснований для освобождения от прохождения военной службы и оснований для отсрочки от призыва, получив повестку о необходимости прибыть в военкомат, в назначенный день не явился.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Общество, Покачи. Метки: призывник., прокуратура ХМАО., ХМАО, Югра.
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