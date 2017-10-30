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Югорчанина, который уклонился от призыва на военную службу, суд приговорил к штрафу

Опубликовано: 30 октября 2017, 11:06 | Служба новостей "ЮграPRO"

Житель Покачей признан виновным в уклонении от призыва на военную службу.

Нижневартовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя г.Покачи. Он признан виновным в уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения.

В суде установлено, что молодой человек, не имея оснований для освобождения от прохождения военной службы и оснований для отсрочки от призыва, получив повестку о необходимости прибыть в военкомат, в назначенный день не явился.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Рубрики: Общество, Покачи. Метки: , , , .


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