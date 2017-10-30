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В Югре суд арестовал родственников 12-летней гражданки Республики Таджикистан, которая подвергалась истязаниям

Опубликовано: 30 октября 2017, 16:02 | Служба новостей "ЮграPRO"

Следователи ХМАО продолжают расследовать уголовного дела, возбужденное по факту причинения телесных повреждений и истязания 12-летней гражданки Республики Таджикистан.

Уже известно, что девочка прибыла в Сургут из Таджикистана в сентябре 2015 года по доверенности от родителей. С этого времени она проживала в семье своих родственников – супружеской пары, у которой было еще трое малолетних детей.

«В течение длительного времени мужчина и женщина наносили несовершеннолетней родственнице телесные повреждения, которые, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, относятся к категории средней тяжести. Учитывая данные обстоятельства следователем регионального СК России 31-летней женщине и 39-летнему мужчине предъявлены обвинения по статьям: умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и истязание», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО.

В связи с тем, что обвиняемые могли скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также в целях недопущения оказания давления на участников уголовного судопроизводства, в том числе на своих малолетних детей, которые являлись очевидцами преступлений, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следствия.

Отметим, дети обвиняемых помещены в соответствующее социальное учреждение. В ходе их осмотра, проведенного врачами, видимых телесных повреждений не выявлено, между тем следствием назначены судебно-медицинские экспертизы, которые позволят установить наличие повреждений и травм.

Кроме того, силовикам удалось найти родителей потерпевшей девочки. Ее отец работал на территории Иркутской области. В настоящее время он прибыл в Сургут и уже допрашивается следователями. Мама проживает в Республике Таджикистан, в связи с чем следователями будут направлены запросы о правовой помощи в компетентные органы этого государства для проведения ее допроса.

Стоит сказать, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены Председателем Следственного комитета Российской Федерации на контроль в центральном аппарате СК России.

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , .


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  1. Аноним:
    30 октября 2017 в 17:15

    Вот гады а еще мусульмане

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