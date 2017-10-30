В Югре мужчина может лишиться свободы на 2 года за кражу 18 дорожных плит
Опубликовано: 30 октября 2017, 14:29 | Служба новостей "ЮграPRO"
C территории автомобильной газозаправочной станции, расположенной в районе 54 км автодороги «Нефтеюганск — Сургут» ХМАО украли 18 дорожных плит.
В ходе оперативно-розыскной работы полицейские задержали гражданина 1987 года рождения. Мужчина организовал погрузку и вывоз плит, с целью их дальнейшей продажи. Полицейскими украденные плиты были найдены и возвращены владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении.
Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия, Сургут. Метки: ХМАО, Югра.
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