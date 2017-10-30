В Югре местный житель за хранение марихуаны может отправиться за решетку на 10 лет
Опубликовано: 30 октября 2017, 16:33 | Служба новостей "ЮграPRO"
В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками отдела МВД России по Кондинскому району при обследовании надворных построек во дворе дома в одном из поселков Кондинского района было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения зеленого цвета. Согласно заключению экспертов данное вещество является наркотическим — марихуана (каннабис), сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
Рубрики: Кондинский район, Происшествия. Метки: ХМАО, Югра.
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