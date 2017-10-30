В 2018 году взносы за капитальный ремонт в ХМАО расти не будут

В Югре взносы на капремонт в следующем году останутся на том же уровне, что и в 2017 году. Соответствующий приказ выпустил департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа. Согласно принятому документу, минимальный размер взноса в Югре составит от 8 рублей 55 копеек до 13 рублей 85 копеек за квадратный метр. Размер варьируется в зависимости от типа многоквартирного дома.

Так, в многоквартирном доме в деревянном исполнении взнос составляет 8 рублей 55 копеек за метр квадратный. В панельном доме с лифтом – 13 рублей 85 копеек. В панельном без лифта – 12 рублей 5 копеек. В иных домах с лифтом – 12 рублей 35 копеек, в иных без лифта – 10 рублей 75 копеек, сообщает пресс-служба Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Напомним, что в Югре с начала действия программы капремонта минимальный размер взноса не поднимался еще ни разу.