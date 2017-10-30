Трагедия, произошедшая в Югре 4 декабря 2016 г. может повториться! Чиновники выводов не сделали

Мы начинаем деградировать как общество. Доказательств этому все больше и больше, главное из которых – равнодушие. Равнодушие чиновников, которые отгородились от людей инструкциями, и формальными отписками. Они трясутся за свое место, теряя при этом совесть и человеческий облик. В ужасной автоаварии, которая произошла 4 декабря прошлого года на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, погибли дети. Через месяц-другой после похорон об этой трагедии все меньше и меньше стали писать СМИ, чиновники перестали говорить вовсе: дело велось к тому, чтобы забыть о смертях детей как можно скорее. Ответственность за расследование возложили на силовиков, которые вели его в отношении крайне ограниченного круга лиц.

Мечты чиновников о забытьи не состоялись. Эта трагедия не забудется, как не забылся Беслан. И если после нападения террористов на школу в Северной Осетии точки были поставлены грамотно – вот террористы, вот пострадавшие, то в деле о ханты-мансийском ДТП еще много не ясного, хотя суд над виновниками уже идет. Судья Людмила Блашкова объявила перерыв в судебных заседаниях по делу о гибели 10 детей и 2 взрослых в Югре до 27 ноября 2017 года, предварительно приняв решение отпустить под подписку о невыезде водителя грузовика Раиля Саитханова. Чиновники же от спорта регионального и муниципального уровня, отвечающие за организацию соревнований, вообще традиционно отделались легким испугом. Руководители МВД и ГИБДД, по информации «ЮграPRO», даже не знали о том, что детей с окружных соревнований возили автобусами. Видимо, все живут по принципу: «Меньше знаешь – круче карьера!»

В начале октября в ХМАО с рабочей поездкой побывал руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, он провел личный прием родителей погибших.

«Председатель выслушал массу нареканий на ход и результаты расследования уголовного дела. В частности, жалобы потерпевших касались вопросов привлечения к уголовной ответственности лишь директора спортивной школы, водителей транспортных средств и представителя индивидуального предпринимателя. Никто из чиновников, ответственных за безопасность детей, не стал фигурантом уголовного дела, –сообщила тогда официальный представитель ведомства Светлана Петренко. — Главному следственному управлению СК России поручено провести дополнительное расследование и дать правовую оценку действиям и бездействию всех без исключения лиц. Также начата проверка действий следователей, в чьем производстве находилось уголовное дело».

Кто надавил на следователей, чтобы они расследовали дело по облегченному варианту? Почему эта «облегченная» схема вновь сработала в расследовании ДТП, произошедшим около 16 часов 29 сентября 2017 года в поселке Перегребное Октябрьского района? Автомобиль УАЗ, которым управлял сотрудник ГИБДД, столкнулся с мотоциклом под управлением 15-летнего подростка. В результате аварии несовершеннолетний погиб. Ход этого расследования также привел к вмешательству Александра Бастрыкина. «В рамках расследования следователям предстоит детально разобраться в обстоятельствах ДТП и зафиксировать все доказательства, а также проверить законность проведения ряда следственных действий», – сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению чиновников, родители детей, погибших в ДТП 4 декабря 2016 года, задают много «лишних» вопросов и почему-то не согласны с выводами так называемых «профессионалов» из силовых ведомств. Причина в том, что после откровенных ответов на эти вопросы дубинка следствия может повернуться в сторону тех, кто держит ее сейчас в своих властных руках.

Елена Смородникова, мама погибшей в ДТП 4 декабря 2016 под Ханты-Мансийском дочери в интервью агентству «ЮграPRO», сказала, что необходимо пересмотреть законы, которые регламентирует ответственность участников дорожного движения, и считает, что если водителю Раилю Саитханову будет сделана поблажка, на его примере другие будут продолжать убивать!

У меня есть несколько вопросов, — продолжила Елена Смородникова: Разве законопослушный водитель, лишенный прав в судебном порядке не должен заплатить штраф и самостоятельно сдать права? Как оценивать езду водителя, лишенного водительского удостоверения – не есть ли это преднамеренный проступок, не обман закона? Может ли человек, глазомер которого не позволяет визуально определить середину проезжей части, а так же понимать, вписываются габариты его транспорта в проезжую часть, работать водителем? Если водитель чувствует усталость и понимает, что засыпает или выезжает на встречную полосу, разве он не должен остановиться? Если водитель везет груз и знает, что необходимо двигаться с определенной скоростью, но не выполняет этих требований, разве это не преднамеренное нарушение правил движения? Каждый водитель знает, что любое нарушение правил дорожного движения может привести к серьезным последствиям, гибели, увечью. Нарушая эти правила, разве он не делает это не осознанно не преднамеренно? Тогда как можно трактовать нарушения, сделанные осознанно, намеренно? Преступление Саитханова трактуется, как не намеренное: он изначально знал, что нарушает закон, осознавал это?

Как нам жить с такими законами? Как мне объяснить взрослой дочери, что ее сестру убили, а водитель остается безнаказанным?», — заявила Елена Смородникова корреспонденту «ЮграPRO».

Как вы считаете, кто виноват в том, что автобус с детьми выехал в темное время суток в неблагоприятных метеоусловиях, и никто не принял решение отменить эту поездку?

«Я считаю, что должным образом масштабные соревнования не были организованы, те, кто были ответственны за транспорт, не проверяли его должным образом, а так подмахнули бумажки. Необходимо было произвести осмотр транспорта, проверить подготовку водителя, проверить его квалификацию. В сторону Нефтеюганска ехал не один автобус, их проехало, как минимум, четыре — в Мегион, Лангепас, Покачи. Почему здесь, на выезде из Ханты-Мансийска, не было организовано сопровождение? Это все должно быть сделано, а не свалено все на тренеров. Если решили организовать соревнования, значит, они должны были бы организованы должным образом. Деньги должны поступать вовремя.

Пострадавших детей нужно поднимать. Кто-то пытается обвинить родителей в хапужничестве. И даже писали о девочке Вале. Валя идет на поправку, но такими микро шагами, и ей необходимо огромное лечение, она сейчас в инвалидном кресле, хотя раньше занималась спортом, танцевала, пела. Как могут люди осуждать этих родителей, которые хотят поднять своего ребенка? И я сейчас молю Господа Бога, чтобы он сделал все возможное и не возможное, чтобы этот ребенок стал таким, как она была. И если отправлять таких детей лечиться, то в качественное лечебное заведение, а не так, для галочки.

Хочется, чтобы такие трагедии не повторялись и каждый подходил к своей работе ответственно. Потому что мы, когда садимся в самолет, не спрашиваем техническую экспертизу, мы не смотрим документы пилота, не запрашиваем его медицинское освидетельствование. Как я, мать, отправляя своего ребенка на этом автобусе, могла предполагать, что у него что-то не так, что у водителя не хватает квалификации. Очевидно, что бюрократии стало еще больше. Тот, кто подписал, разрешил выезд – тот виноват. Он не провел экспертизу автобуса, не задал должных вопросов. Директор школы не остановила эту поездку, она знала или не знала, на каком автобусе поедут дети. Пусть даже она год была на этой должности, но и за год можно было бы понять, что так или не так, и попытаться предпринять какие-то меры. Если бы она отменила этот выезд, все бы ругались, плакали, но все были бы живы».

Корреспондент «ЮграPRO» решил проверить, что поменялось через год после трагедии, и оказалось – ничего. 1 ноября в Ханты-Мансийске будут проходить соревнования по плаванию. На этот спортивный праздник планируется приезд 550 спортсменов из 14 муниципальных образований округа: г. Ханты-Мансийска, г. Сургута, г. Нижневартовска, г. Радужный, г. Нефтеюганска, г. Когалыма, г. Лангепаса, г. Покачи, г. Урая, г. Нягани, Нижневартовского, Белоярского, Советского, Сургутского районов. И, как минимум, 9 транспортных средств со спортсменами будут передвигаться на отрезке автодороги Нефтеюганск — Ханты-Мансийск.

В управлении МВД также не догадываются о грядущих спортивных баталиях, чиновники от спорта по традиции, видимо, о перевозках не думают, запамятовали. На весь округ подано только одно уведомление — и все!

«Нет, заявки не поступали и если 1 ноября они едут, то за 10 дней они должны были подать заявку. Есть одно уведомление, я вижу Сургут – Ханты-Мансийск, я не знаю, что там за соревнование, заявка подается, когда движутся три и более автобуса. У меня информации, что где то соревнования будут проводиться, вообще нет. А на основании чего я вам буду информацию эту давать? Звоните по телефону, а я вам все говорю, кто куда едет», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» инспектор по особым поручениям, капитан полиции Гурецкий.