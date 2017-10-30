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«Мамонты Югры» одержали 8 побед подряд

Опубликовано: 30 октября 2017, 10:12 | Служба новостей "ЮграPRO"

Хоккеисты «Мамонтов Югры» 28 октября завершили шестиматчевую домашнюю серию. Наша «молодежка» выиграла все шесть матчей.

Но победы начались еще с выезда, когда в Новокузнецке «Мамонты Югры» дважды обыграли местных «Кузнецких Медведей».

На домашнем льду подопечные Дмитрия Бурлуцкого переиграли команды «Авто», «Толпар» и «Тюменский Легион». К тому же ряд рекордов был побит именно в эту игровую неделю. Сначала нападающий Денис Еркин стал лидером среди бомбардиров МХЛ (на сегодняшний день он набрал 31 (13+18) очко, его догоняет и напарник Владимир Гайдеик — 30 (11+19) очков). Лучшим вратарем Лиги стал Павел Нечистовский, в этой домашней серии он дважды подряд завершил матчи «всухую». На его счету 9 (8 – в основное время, 1 – по буллитам) побед. И на сегодняшний день его коэффициент надежности 0.99. Самым фееричным стал матч с «Толпаром». Югорчане устроили сопернику разгром – 5:0. В этом матче Денис Еркин оформил свой второй хет-трик, а Павел Нечистовский украсил личную статистику тем самым вторым «сухарем». А победа во втором матче с «Тюменским Легионом» стала рекордной — восьмой по беспроигрышной серии игр первого сезона «Мамонтов Югры».

Рубрики: Общество, Спорт. Метки: , , , , .


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