Лицензию на разработку Западно-Ливадийского участка в Югре получил ЛУКОЙЛ
Опубликовано: 30 октября 2017, 15:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
ООО «Лукойл-Западная Сибирь» получило право на пользования недрами Западно-Ливадийского лицензионного участка. Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых выдана на 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба общества.
Запасы углеводородов составляют 3 млн тонн нефти по сумме категорий С1 и С2. Прогнозные извлекаемые ресурсы оцениваются в 6 млн тонн по сумме категорий Д1 и Д2. Лицензионный участок находится на территории Нижневартовского района.
Рубрики: Нижневартовский район, ТЭК, Экономика. Метки: ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 30 октября 2017, 16:33
В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками отдела МВД России по Кондинскому району при обследовании надворных построек во дворе дома в одном из поселков Кондинского района было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения зеленого цвета. Согласно заключению ... Читать полностью >>
Опубликовано 30 октября 2017, 16:02
Следователи ХМАО продолжают расследовать уголовного дела, возбужденное по факту причинения телесных повреждений и истязания 12-летней гражданки Республики Таджикистан. Уже известно, что девочка прибыла в Сургут из Таджикистана в сентябре 2015 года по доверенности от родителей. С ... Читать полностью >>
Опубликовано 30 октября 2017, 15:35
В Югре взносы на капремонт в следующем году останутся на том же уровне, что и в 2017 году. Соответствующий приказ выпустил департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа. Согласно принятому документу, минимальный размер взноса в Югре ... Читать полностью >>