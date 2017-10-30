Лицензию на разработку Западно-Ливадийского участка в Югре получил ЛУКОЙЛ

ООО «Лукойл-Западная Сибирь» получило право на пользования недрами Западно-Ливадийского лицензионного участка. Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых выдана на 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба общества.

Запасы углеводородов составляют 3 млн тонн нефти по сумме категорий С1 и С2. Прогнозные извлекаемые ресурсы оцениваются в 6 млн тонн по сумме категорий Д1 и Д2. Лицензионный участок находится на территории Нижневартовского района.