Банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с муниципальными образованиями Югры

Банк «Открытие», администрации г. Нефтеюганска и г. Пыть-Ях подписали соглашения о сотрудничестве. Подписи под документами, определяющими принципы взаимодействия муниципальных образований и одного из крупнейших кредитно-финансовых институтов России, поставили глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, и.о. главы Пыть-Яха Константин Пальчик и управляющий Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Руководители муниципалитетов отметили, что городские власти придают большое значение выстраиванию прочных партнерских отношений с банком «Открытие», который много сделал для развития территорий.

В свою очередь Виталий Мосунов заметил, что только за последние несколько лет банк инвестировал в экономику городов более 1,2 млрд рублей. «На территории муниципальных образований мы предлагаем весь спектр финансовых услуг, активно работаем с населением, представителями малого бизнеса, индивидуальными предпринимателями. Нашим клиентам доступны вкладные операции, кредиты на различные нужды, банковские карты. В рамках Соглашения банк обязуется совместно с муниципалитетами участвовать в финансировании значимых для экономики региона инвестиционных проектов, предоставлять качественные банковские услуги с применением современных технологий и финансовых инструментов», – подчеркнул Виталий Мосунов.