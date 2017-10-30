Понедельник, 30 октября 2017 18+

Комментарии:

Банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с муниципальными образованиями Югры

Опубликовано: 30 октября 2017, 13:22 | Служба новостей "ЮграPRO"

Банк «Открытие», администрации г. Нефтеюганска и г. Пыть-Ях подписали соглашения о сотрудничестве. Подписи под документами, определяющими принципы взаимодействия муниципальных образований и одного из крупнейших кредитно-финансовых институтов России, поставили глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, и.о. главы Пыть-Яха Константин Пальчик и управляющий Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Руководители муниципалитетов отметили, что городские власти придают большое значение выстраиванию прочных партнерских отношений с банком «Открытие», который много сделал для развития территорий.

В свою очередь Виталий Мосунов заметил, что только за последние несколько лет банк инвестировал в экономику городов более 1,2 млрд рублей.  «На территории муниципальных образований мы предлагаем весь спектр финансовых услуг, активно работаем с населением, представителями малого бизнеса, индивидуальными предпринимателями. Нашим клиентам доступны вкладные операции, кредиты на различные нужды, банковские карты. В рамках Соглашения банк обязуется совместно с муниципалитетами участвовать в финансировании значимых для экономики региона инвестиционных проектов, предоставлять качественные банковские услуги с применением современных технологий и финансовых инструментов», – подчеркнул Виталий Мосунов.

Рубрики: Нефтеюганск, Общество, Пыть-Ях, Экономика. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

137
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Банк «Открытие» – партнер регионального форума «Конкурентная среда»

Опубликовано 27 октября 2017, 9:55

Банк «Открытие» выступил официальным партнером регионального форума «Конкурентная среда» в Сургуте. Событие было посвящено вопросам госзакупки и контрактной системе. Организаторы форума — Торгово-промышленные палаты Югры и Сургута – собрали заказчиков и подрядчиков, профильных экспертов федерального уровня ... Читать полностью >>

Банк «Открытие» объявил о снижении ставок по ипотеке

Опубликовано 23 октября 2017, 17:20

23 октября 2017 года Банк «Открытие» снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования. Снижение ставок составило 0,3-0,65% по программам «Квартира», «Новостройка», «Свободные метры», «Ипотека плюс», «Рефинансирование», «Квартира + Материнский капитал», «Новостройка + Материнский капитал», «Апартаменты». Теперь ... Читать полностью >>

Банки сами покрыли ипотечные кредиты пострадавших. Губернатор Югры встретилась с родителями юных жертв ДТП

Опубликовано 19 октября 2017, 16:41

Рабочая поездка губернатора Югры Натальи Комаровой в Нефтеюганск завершилась встречей с родителями детей, пострадавших и погибших в результате ДТП 4 декабря прошлого года. В разговоре приняли участие руководители органов государственной власти и местного самоуправления, ГИБДД. Об ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO