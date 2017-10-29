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В управляющие компании Югры придут контролёры и прокуроры

Опубликовано: 29 октября 2017, 10:35 | Служба новостей "ЮграPRO"

Дума Нефтеюганска официально обратилась в прокуратуру, МВД и жилнадзор с просьбой проверить две крупные управляющие компании города — «ЖЭУ-2» и «ЖЭУ-4». Проект соответствующего обращения в правоохранительные органы был утвержден нефтеюганскими депутатами 27 сентября во время очередного заседания, в ходе которого среди прочих был рассмотрен вопрос о долгах двух ЖЭУ и низком качестве услуг, которые они оказывают населению.

Предложение озвучил зам. председателя думы Нефтеюганска Рафаэль Галиев: «Обратиться в Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру и отдел министерства внутренних дел по Нефтеюганску для проведения проверки акционерных обществ «ЖЭУ-2» и «ЖЭУ-4» с целью выявлении в действиях должностных лиц указанных организаций признаков нарушения действующего законодательства, в том числе и предусмотренных уголовным кодексом Российской федерации. Кроме того, обратиться в органы жилищного надзора о проведении проверки в отношении «ЖЭУ-2» и «ЖЭУ-4» с целью выявления в этих организациях нарушений предпринимательской деятельности».

Обе управляющие компании задолжали водоканалу и предприятию «ЮганскТрансТеплоСервис» почти 94 млн рублей.  Долговые суммы из года в год остаются либо неизменными, либо увеличиваются, несмотря на все предлагаемые ЖЭУ поэтапные планы по снижению задолженности.

Рубрики: Нефтеюганск, Общество. Метки: , , .


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