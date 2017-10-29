Депутаты одобрили повышение тарифов на воду

В Нефтеюганске состоялось заседание городской думы. В перечне других рассматривался вопрос о повышении цен на холодную воду для жителей. Повышенные тарифы намечается ввести с 1 июля 2018 года. Теперь губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова должна либо одобрить, либо отклонить предложенный проект увеличения тарифов на воду для нефтеюганцев с 1 июля 2018 года. Этот же вопрос предстоит решить и Региональной службе по тарифам.

На заседании думы Нефтеюганска 20 депутатов проголосовали «за» проект повышения тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение для населения, четверо — воздержались.

Напомним, реконструкция нефтеюганской станции обезжелезивания, которая бы дала городу чистую холодную воду, началась в Нефтеюганске в 2012 году с плановым окончанием летом 2014 года. Стартовая цена на момент начала работ составляла порядка 562 млн рублей, увеличившись впоследствии еще на 300 млн рублей. Реконструкция сопровождалась громкими уголовными делами, связанными с хищением бюджетных средств. Власти несколько раз обещали подать в город чистую воду.

Ситуацию с питьевой водой в Нефтеюганске контролировала лично губернатор ХМАО-Югры.

Комментируя ситуацию одному из местных СМИ, директор ОАО «Юганскводоканал» Дмитрий Пайвин сказал: «В 2016 году в Нефтеюганске был введен в эксплуатацию большой объект — это канализационно-очистные сооружения. Кроме того, у нас еще один объект, станция обезжелезивания. В данное время он находится в пусконаладочном режиме. В конце декабря этого года мы ожидаем, что объект будет официально введен в эксплуатацию. Не повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение влечет за собой еще большие убытки для водоканала, чем сейчас они есть, а также другие серьезные проблемы».

Известно также, что ежегодные непокрытые расходы водоканала из-за действующих тарифов, составляют более 100 млн рублей.

Пока непонятно, как отнесутся к новости об очередном повышении тарифов сами нефтеюганцы, для которых грязная вода в городе стала уже притчей во языцех, как и плохая работа управляющих компаний ЖКХ. Можно предположить, что решение поправить дела муниципальных предприятий за счет кармана жильцов не многим из них придется по вкусу.