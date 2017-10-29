Бастрыкин уволил одного из руководителей Следственного комитета в Югре

Суд арестовал сотрудника полиции, сбившего насмерть подростка на мотоцикле в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

26 октября суд отказался арестовывать обвиняемого, отправив его под домашний арест. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин с учетом позиции потерпевшего — отца подростка, а также отсутствия у территориальной уголовно-исполнительной инспекции возможности обеспечить домашний арест, дал поручение следствию повторно ходатайствовать об аресте полицейского. По результатам его рассмотрения судом принято решение о его удовлетворении: обвиняемый взят под стражу в зале суда.

В ДТП, произошедшем 29 сентября, погиб 15-летний подросток. Автомобиль УАЗ, которым управлял сотрудник ГИБДД, столкнулся с мотоциклом под управлением юноши. В отношении сотрудника правоохранительных органов было заведено уголовное дело.

В ходе расследования оно получило громкий общественный резонанс. Очевидцы утверждают, что сотрудник ГИБДД находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. А к одному из свидетелей — заместителю главы Перегребного Дмитрию Мельниченко, пришли с обыском сотрудники ОСБ УМВД и ДПС ГИБДД.

В пятницу председатель СК России Александр Бастрыкин по результатам совещания в Сургуте уволил заместителя руководителя Няганского межрайонного следственного отдела СУ СК России по ХМАО, который дал указание сотрудникам ГИБДД провести обыск у свидетеля.

Расследование взято на контроль центральным аппаратом СКР.