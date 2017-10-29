Воскресенье, 29 октября 2017 18+

Комментарии:

Бастрыкин уволил одного из руководителей Следственного комитета в Югре

Опубликовано: 29 октября 2017, 10:28 | Служба новостей "ЮграPRO"

Суд арестовал сотрудника полиции, сбившего насмерть подростка на мотоцикле в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

26 октября суд отказался арестовывать обвиняемого, отправив его под домашний арест. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин с учетом позиции потерпевшего — отца подростка, а также отсутствия у территориальной уголовно-исполнительной инспекции возможности обеспечить домашний арест, дал поручение следствию повторно ходатайствовать об аресте полицейского. По результатам его рассмотрения судом принято решение о его удовлетворении: обвиняемый взят под стражу в зале суда.

В ДТП, произошедшем 29 сентября, погиб 15-летний подросток. Автомобиль УАЗ, которым управлял сотрудник ГИБДД, столкнулся с мотоциклом под управлением юноши. В отношении сотрудника правоохранительных органов было заведено уголовное дело.

В ходе расследования оно получило громкий общественный резонанс. Очевидцы утверждают, что сотрудник ГИБДД находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. А к одному из свидетелей — заместителю главы Перегребного Дмитрию Мельниченко, пришли с обыском сотрудники ОСБ УМВД и ДПС ГИБДД.

В пятницу председатель СК России Александр Бастрыкин по результатам совещания в Сургуте уволил заместителя руководителя Няганского межрайонного следственного отдела СУ СК России по ХМАО, который дал указание сотрудникам ГИБДД провести обыск у свидетеля.

Расследование взято на контроль центральным аппаратом СКР.

Рубрики: Общество, Происшествия. Метки: , , , , , .


Рейтинг новости:

95
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В управляющие компании Югры придут контролёры и прокуроры

Опубликовано 29 октября 2017, 10:35

Дума Нефтеюганска официально обратилась в прокуратуру, МВД и жилнадзор с просьбой проверить две крупные управляющие компании города — «ЖЭУ-2» и «ЖЭУ-4». Проект соответствующего обращения в правоохранительные органы был утвержден нефтеюганскими депутатами 27 сентября во время очередного ... Читать полностью >>

Всухую. «Югра» проиграла «Ладе»

Опубликовано 28 октября 2017, 12:43

«Югра» в Тольятти уступила «Ладе» со счетом 0:4. Хозяева открыли счет в середине первого периода, усилиями Георгия Белоусова. На старте второго игрового отрезка северяне пропустили еще один гол, но уже от Дениса Зернова. «Югра» усиленно пыталась ... Читать полностью >>

Полицейские устроили погоню со стрельбой в окружном центре Югры (Видео)

Опубликовано 28 октября 2017, 12:18

Накануне в ночное время сотрудники Госавтоинспекции г. Ханты-Мансийска заметили на объездной дороге окружного центра автомобиль «ВАЗ–21093», передвигающийся с нарушением правил дорожного движения. На законные требования сотрудников полиции остановиться, водитель не реагировал и попытался скрыться от экипажа ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO