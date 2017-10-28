Суббота, 28 октября 2017 18+

Комментарии:

Всухую. «Югра» проиграла «Ладе»

Опубликовано: 28 октября 2017, 12:43 | Служба новостей "ЮграPRO"

«Югра» в Тольятти уступила «Ладе» со счетом 0:4.

Хозяева открыли счет в середине первого периода, усилиями Георгия Белоусова. На старте второго игрового отрезка северяне пропустили еще один гол, но уже от Дениса Зернова. «Югра» усиленно пыталась отквитать гол, но шайба предательски летела мимо ворот. На экваторе матча Белоусов оформил дубль и счет стал 3:0. В третьем периоде ханты-мансийцы имели шансы отыграться, но в очередной раз подвели удаления. За три минуты до финальной сирены, в ворота Ильи Проскурякова влетела четвертая шайба.

Так, «Югра» с выезда возвращается всего с двумя очками, заработанными в Нижнем Новгороде.
Теперь подопечным Анатолия Емелина предстоит домашняя серия игр. 30 октября нашим соперником станет «Витязь».

Рубрики: Общество, Спорт. Метки: , , , , , .


Рейтинг новости:

6
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Полицейские устроили погоню со стрельбой в окружном центре Югры (Видео)

Опубликовано 28 октября 2017, 12:18

Накануне в ночное время сотрудники Госавтоинспекции г. Ханты-Мансийска заметили на объездной дороге окружного центра автомобиль «ВАЗ–21093», передвигающийся с нарушением правил дорожного движения. На законные требования сотрудников полиции остановиться, водитель не реагировал и попытался скрыться от экипажа ... Читать полностью >>

Мошенники пользуются банковскими счетами жителей Югры, как своими

Опубликовано 28 октября 2017, 10:05

C начала года на территории Межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» зарегистрировано более 300 фактов мошенничества. Это, в основном, интернет-мошенничества и мошенничества с банковскими картами.  К примеру, вчера в дежурную часть МО МВД России «Ханты-Мансийский» обратилась жительница ... Читать полностью >>

В Югре судья Людмила Блашкова выпустила из СИЗО главного обвиняемого в деле о гибели 10 детей в ДТП

Опубликовано 27 октября 2017, 18:41

Сегодня в Ханты-Мансийске на очередном заседании судья Людмила Блашкова отменила арест водителю грузовика Раилю Саитханову, который является главным обвиняемым по уголовному делу о ДТП, в котором погибли 10 воспитанников и два тренера детской спортивной школы «Сибиряк», ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO