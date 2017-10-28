Всухую. «Югра» проиграла «Ладе»
Опубликовано: 28 октября 2017, 12:43 | Служба новостей "ЮграPRO"
«Югра» в Тольятти уступила «Ладе» со счетом 0:4.
Хозяева открыли счет в середине первого периода, усилиями Георгия Белоусова. На старте второго игрового отрезка северяне пропустили еще один гол, но уже от Дениса Зернова. «Югра» усиленно пыталась отквитать гол, но шайба предательски летела мимо ворот. На экваторе матча Белоусов оформил дубль и счет стал 3:0. В третьем периоде ханты-мансийцы имели шансы отыграться, но в очередной раз подвели удаления. За три минуты до финальной сирены, в ворота Ильи Проскурякова влетела четвертая шайба.
Так, «Югра» с выезда возвращается всего с двумя очками, заработанными в Нижнем Новгороде.
Теперь подопечным Анатолия Емелина предстоит домашняя серия игр. 30 октября нашим соперником станет «Витязь».
Рубрики: Общество, Спорт. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХК Лада, ХМАО, Хоккейный клуб «Югра», Югра.
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