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Полицейские устроили погоню со стрельбой в окружном центре Югры (Видео)

Опубликовано: 28 октября 2017, 12:18 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне в ночное время сотрудники Госавтоинспекции г. Ханты-Мансийска заметили на объездной дороге окружного центра автомобиль «ВАЗ–21093», передвигающийся с нарушением правил дорожного движения. На законные требования сотрудников полиции остановиться, водитель не реагировал и попытался скрыться от экипажа ДПС.

Вскоре злоумышленник выехал на междугородную трассу «Ханты-Мансийск – Нягань». Продолжая нарушить правила дорожного движения, он отказывался подчиниться законным требованиям стражей порядка об остановки транспортного средства.

Сотрудники ДПС приняли решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля. Так, инспектор произвел несколько выстрелов по колесам транспортного средства. В результате автомобиль наехал на дорожное ограждение.

В салоне автомобиля находились три пассажира: мужчина 1993 года рождения и две девушки 1994 и 2000 годов рождения, которые не пострадали. Водитель автомобиля скрылся.

Несколькими часами позже 22-летний нарушитель был задержан.

Подозреваемый пояснил, что попытался скрыться от полицейских из-за отсутствия водительского удостоверения.

В настоящее время в отношении злостного нарушителя правил дорожного движения составлено несколько протоколов об административных правонарушениях. Молодой человек арестован, сообщает пресс-служба полиции Ханты-Мансийска.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , .


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