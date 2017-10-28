Мошенники пользуются банковскими счетами жителей Югры, как своими
Опубликовано: 28 октября 2017, 10:05 | Служба новостей "ЮграPRO"
C начала года на территории Межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» зарегистрировано более 300 фактов мошенничества. Это, в основном, интернет-мошенничества и мошенничества с банковскими картами.
К примеру, вчера в дежурную часть МО МВД России «Ханты-Мансийский» обратилась жительница окружного центра с заявлением о том, что ее обманули на 13 400 рублей.
Женщина собралась продать пианино и разместила информацию на одном из сайтов бесплатных объявлений. Мошенники позвонили ей на мобильный телефон и попросили сказать номер банковской карты для внесения предоплаты, после чего с ее счета были списаны денежные средства в сумме 13 400 рублей.
Еще одной жертвой мошенников стал житель Ханты-Мансийска 1995 года рождения, который перечислил злоумышленникам 10 00 рублей за комплектующие детали для компьютера. Информацию о продаже он также нашел на сайте бесплатных объявлений.
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: Полиция Ханты-Мансийска, ХМАО, Югра.
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