Мошенники пользуются банковскими счетами жителей Югры, как своими

C начала года на территории Межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» зарегистрировано более 300 фактов мошенничества. Это, в основном, интернет-мошенничества и мошенничества с банковскими картами.

К примеру, вчера в дежурную часть МО МВД России «Ханты-Мансийский» обратилась жительница окружного центра с заявлением о том, что ее обманули на 13 400 рублей.

Женщина собралась продать пианино и разместила информацию на одном из сайтов бесплатных объявлений. Мошенники позвонили ей на мобильный телефон и попросили сказать номер банковской карты для внесения предоплаты, после чего с ее счета были списаны денежные средства в сумме 13 400 рублей.

Еще одной жертвой мошенников стал житель Ханты-Мансийска 1995 года рождения, который перечислил злоумышленникам 10 00 рублей за комплектующие детали для компьютера. Информацию о продаже он также нашел на сайте бесплатных объявлений.