Жители окружной столицы Югры не довольны администрацией города и главным чиновником Ряшиным
Опубликовано: 27 октября 2017, 15:54 | Служба новостей "ЮграPRO"
Подписчики паблика «Типичный Ханты-Мансийск» яростно подхватили комментариями материал информационного агентства «ЮграPRO», вышедший накануне под заголовком «Общественники раскритиковали новую четырехполосную дорогу в окружном центре Югры».
Напомним, в новостной заметке сообщалось о приемке первого этапа новой дороги новой четырехполосной дороги в Ханты-Мансийске. Реконструкция улицы Дзержинского от улицы Рознина до улицы Октябрьская и строительство ее продолжения общей протяженностью более 2,8 километров и с двумя развязками, призвана разгрузить центр югорской столицы, выведя основной поток транспорта с центральных улиц на кольцевую Объездную. Об этом сообщала пресс-служба ОНФ Югры. К слову, активисты были не довольны отсутствием перильного ограждения в местах высокой насыпи и рекомендовали подрядчику продлить его. А в месте расхождения четырехполосной дороги на две двухполосные с газоном посередине, эксперты обратили внимание на отсутствие необходимого дорожного барьера и знака. В некоторых местах выявлено недоуплотнение обочин, что весной может привести к их разрушению. Однако, эксперты «как надо» оценили ровное дорожное полотно и хорошо работающую ливневую канализацию.
Горожане активно обсуждают мнение общественников и с недоверием относятся к действиям администрации города. Хантымансийцы сетуют на то, что людей обманывают, раз продлили срок строительства дороги до 2020 года, ранее, со слов участников группы, строительство проезжей части обещали закончить в 2018 году.
Хотелось бы заступиться за мэра окружной столицы Югры, однако аргументов в поддержку главного городского чиновника в редакции информагентства, к сожалению, не нашлось.
Людей не обмануть, и вопреки замечательным пресс-релизам на официальном сайте городской администрации, реальное мнение жителей окружной столицы нефтяного региона не совпадает с официальной позицией.
Чиновники хмао погрязли в корупции.
А с чего народ должен поддержать этого мэра?! Раньше он был назначенным сити-менеджером, теперь он глава назначенный с одобрения депутатов (которых тоже в общем не выбирали, они пролезли по партийным спискам). Город медленно скатывается в ямину. Управленцы в команде не профессиональны. Пройдите по улицам с опросом, задайте людям вопрос, поддерживают ли они его?…..
На второй комментарий трачу время, потому что в шоке от ханты-мансийцев. Им дорогу построили, а они опять недовольны,. Дайте нам в омск вашего мэра, да с вашими финансами, мы бы ему за такие дороги, как у вас, памятник воздвигли, нерукотворный. Зажрались вы что ли? Или опять заказные критиканы работают? Снова фактов ноль, но коррупция точно есть!……………………………..