Жители окружной столицы Югры не довольны администрацией города и главным чиновником Ряшиным

Подписчики паблика «Типичный Ханты-Мансийск» яростно подхватили комментариями материал информационного агентства «ЮграPRO», вышедший накануне под заголовком «Общественники раскритиковали новую четырехполосную дорогу в окружном центре Югры».

Напомним, в новостной заметке сообщалось о приемке первого этапа новой дороги новой четырехполосной дороги в Ханты-Мансийске. Реконструкция улицы Дзержинского от улицы Рознина до улицы Октябрьская и строительство ее продолжения общей протяженностью более 2,8 километров и с двумя развязками, призвана разгрузить центр югорской столицы, выведя основной поток транспорта с центральных улиц на кольцевую Объездную. Об этом сообщала пресс-служба ОНФ Югры. К слову, активисты были не довольны отсутствием перильного ограждения в местах высокой насыпи и рекомендовали подрядчику продлить его. А в месте расхождения четырехполосной дороги на две двухполосные с газоном посередине, эксперты обратили внимание на отсутствие необходимого дорожного барьера и знака. В некоторых местах выявлено недоуплотнение обочин, что весной может привести к их разрушению. Однако, эксперты «как надо» оценили ровное дорожное полотно и хорошо работающую ливневую канализацию.

Горожане активно обсуждают мнение общественников и с недоверием относятся к действиям администрации города. Хантымансийцы сетуют на то, что людей обманывают, раз продлили срок строительства дороги до 2020 года, ранее, со слов участников группы, строительство проезжей части обещали закончить в 2018 году.

Хотелось бы заступиться за мэра окружной столицы Югры, однако аргументов в поддержку главного городского чиновника в редакции информагентства, к сожалению, не нашлось.





















Людей не обмануть, и вопреки замечательным пресс-релизам на официальном сайте городской администрации, реальное мнение жителей окружной столицы нефтяного региона не совпадает с официальной позицией.